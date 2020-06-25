Beşiktaş'ta büyük plan! Değişim ve transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta büyük plan! Değişim ve transfer...

Fotomaç yazarı Turgay Demir, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın gündemini köşe yazısına taşıdı. Caner Erkin'in ayrılığına ve transfer konularına değinen Demir, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili flaş ifadeler kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

25 Haziran 2020 Perşembe 12:35
Beşiktaş'ta büyük plan! Değişim ve transfer...

Usta yazar Turgay Demir, Beşiktaş Futbol Takımı'nın gündemini bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı...

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Beşiktaş'ta büyük plan! Değişim ve transfer...

Beşiktaş'ta iç-dış transfer tatsız gidiyor… Caner konusu kapandı ve artık onu başka bir forma altında izleyeceğiz… Şimdi gelecek olanlara bakmak lazım. En başta da kaleci sorununun acil çözülmesi gerekiyor. Ve tabiki diğer iç transfer problemleri de halledilmeli.

Beşiktaş'ta büyük plan! Değişim ve transfer...

AKLIN YOLUNU TAKİP ETMEK
Burada aklın yolunu takip etmek önemli… Gönderdiğiniz oyuncuya vermediğiniz rakamı, yeni gelen ve ne yapacağı belli olmayan bir oyuncuya verirseniz kimseye derdinizi anlatamazsınız…

Beşiktaş'ta büyük plan! Değişim ve transfer...

Sergen hoca akıllı, Gökhan Gönül tecrübesini takımında görmek istiyor ve bu konuda ısrarlı. Yönetecilir de bu konuda hocanın söylediklerini dikkate alıyor, almalı.

Beşiktaş'ta büyük plan! Değişim ve transfer...

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Sergen hoca demişken… Hoca rahatsız… Sunulan transfer listeleri onun hedeflerine uygun değil… Sadece gençlerle yola çıkılmayacağını da iyi biliyor… Peki bu durumda ne olur!?

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