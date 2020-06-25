Beşiktaş'ta büyük plan! Değişim ve transfer...

Beşiktaş'ta iç-dış transfer tatsız gidiyor… Caner konusu kapandı ve artık onu başka bir forma altında izleyeceğiz… Şimdi gelecek olanlara bakmak lazım. En başta da kaleci sorununun acil çözülmesi gerekiyor. Ve tabiki diğer iç transfer problemleri de halledilmeli.