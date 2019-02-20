Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Fenerbahçe... - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kartal'ın devre arasında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:27 Güncelleme: 20.02.2019 17:33
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Fenerbahçe...

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'in saha ortasında yaptığı toplantıyla idmana başladı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Fenerbahçe...

Antrenmanda istasyon çalışmalarının ardından çeşitli pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Fenerbahçe...

Çift kale maçla sona eren idman sonrasında Shinji Kagawa, Cyle Larin, Güven Yalçın, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma bir süre şut çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Fenerbahçe...

Öte yandan BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusu Burak Yılmaz katılmadı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Fenerbahçe...

Bir süre salonda çalışan tecrübeli oyuncu daha sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.

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