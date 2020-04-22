Beşiktaş'ta ayrılık! Domagoj Vida Aston Villa'ya

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada mali olarak büyük sıkıntıya giren siyah beyazlılar, kısa süre önce yüksek miktarda maaş kazanan futbolcularla yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bu bağlamda İngiliz medyasından çıkan haberde Beşiktaşlı Domagoj Vida için siyah beyazlı yöneticilerin oyuncuyu elden çıkartmak için takımlara önerdiği ve Aston Villa'nın Vida için girişimlerde bulunduğu duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Nisan 2020 Çarşamba 12:44
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Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor... Siyah beyazlılar, Hırvat yıldız Domagoj Vida ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre Aston Villa, siyah beyazlı futbolcu için girişimlerde bulundu.
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Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;
"Aston villa kulübünün teknik direktör Dean Smith, transfer için kararını verdi. Dinamo Kiev'in ardından Beşiktaş'a gitmesinin ardından Vida, Rusya'daki Dünya Kupası'nda mükemmel bir performans sergiledi.
Aston Villa, geçen süre zarfında Hırvat futbolcu ile sürekli olarak bağlantılıydı ve şimdi, yıldız futbolcunun transferinde büyük bir aşama kaydetti.
Hırvat futbolcunun şu anki kontratının bitmesine 2 yıl kaldı ve Beşiktaş, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle mali kriz yaşadı. Beşiktaş, bu yaz merkez savunmacı ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.