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Beşiktaş'ta ayrılık! Domagoj Vida Aston Villa'ya

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada mali olarak büyük sıkıntıya giren siyah beyazlılar, kısa süre önce yüksek miktarda maaş kazanan futbolcularla yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bu bağlamda İngiliz medyasından çıkan haberde Beşiktaşlı Domagoj Vida için siyah beyazlı yöneticilerin oyuncuyu elden çıkartmak için takımlara önerdiği ve Aston Villa'nın Vida için girişimlerde bulunduğu duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





