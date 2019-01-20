Beşiktaşlı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni takımı - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Beşiktaşlı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Pepe ve Ryan Babel'den sonra bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
20 Ocak 2019 Pazar, 11:50:11 Güncelleme: 11:50:22
Beşiktaşlı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaşlı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a satmıştı.

Beşiktaşlı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferi için görüşmeler sürerken, Adriano ve Lens'e de talipler olduğu ve uygun teklifler gelmesi halinde bu oyuncularla da yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Beşiktaşlı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta Babel'den sonra takımda ayrılması beklenen ilk isim ise Vagner Love.

Beşiktaşlı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Kariyerine ülkesinde devam etmesi beklenen Brezilyalı golcü ile ilgili Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, transferi gündemde olan Vagner Love'a dair açıklamalarda bulundu.

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