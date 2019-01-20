Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferi için görüşmeler sürerken, Adriano ve Lens'e de talipler olduğu ve uygun teklifler gelmesi halinde bu oyuncularla da yolların ayrılabileceği iddia edildi.