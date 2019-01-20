Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Pepe ve Ryan Babel'den sonra bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
20 Ocak 2019 Pazar, 11:50:11
Güncelleme: 11:50:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fulham'a satmıştı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferi için görüşmeler sürerken, Adriano ve Lens'e de talipler olduğu ve uygun teklifler gelmesi halinde bu oyuncularla da yolların ayrılabileceği iddia edildi.
Beşiktaş'ta Babel'den sonra takımda ayrılması beklenen ilk isim ise Vagner Love.
Kariyerine ülkesinde devam etmesi beklenen Brezilyalı golcü ile ilgili Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, transferi gündemde olan Vagner Love'a dair açıklamalarda bulundu.