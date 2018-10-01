Beşiktaşlı Vagner Loveın rakibi Eden Hazard! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaşlı Vagner Love'ın rakibi Eden Hazard!
1 Ekim 2018 Pazartesi, 16:37:25
Güncelleme: 16:39:15
Beşiktaşlı Vagner Love'ın rakibi Eden Hazard!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love'un gösterdiği performans büyük eleştiri konusu olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı Vagner Love'ın rakibi Eden Hazard!
Geçtiğimiz sezon hücum hattında bekleneni veremeyen Brezilyalı golcünün takımdan ayrılabileceğine yönelik iddialar iyiden iyiye artmıştı.
Beşiktaşlı Vagner Love'ın rakibi Eden Hazard!
Galatasaray'a gideceği konuşulan ancak Siyah Beyazlılar'da kalan Love, bu sezon da Şenol Güneş'in ilk tercihi olmamıştı.
Beşiktaşlı Vagner Love'ın rakibi Eden Hazard!
Alvaro Negredo'nun gönderilmesinin ardından 1 numaralı golcü olması beklenen 34 yaşındaki santrfor, yerini Ryan Babel'e kaptırmıştı.
Beşiktaşlı Vagner Love'ın rakibi Eden Hazard!
Son Fenerbahçe derbisinde de teknik direktör Şenol Güneş, ileri uçta Love yerine Babel'i görevlendirmişti.