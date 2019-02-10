Beşiktaş'ın yeni hücum dörtlüsü: Lens-Kagawa-Ljajic-Burak
Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, dün akşam da kendi sahasında Bursaspor'u 2-0 ile geçerek zirve takibini sürdürdü.
10 Şubat 2019 Pazar, 13:59:03
Güncelleme: 14:02:01
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Ligin ikinci devresinde oynadığı dört maçta toplam 12 gol atan Siyah beyazlılarda en çok göze çarpan nokta, yeni hücum anlayışının uygulanmaya çalışılmasındaki isteğin üst seviyede olması ve önümüzdeki haftalar için büyük umut vadetmesi oldu.
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YENİ TRANSFERLERİN UYUM SÜRECİ ÇABUK OLDU
Yeni transferlerden Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'in kısa zamanda takıma uyum sağlamasındaki en büyük sebep hiç şüphesiz iki oyuncunun da devre arası kampına yetişmesiydi.
Antalya'da yapılan kampta takım arkadaşlarıyla beraber çalışan Burak ve Mirin uyum sürecini çok çabuk atlatarak takıma girerken, transferin son günü gelen Shinji Kagawa ise iki maçta da oyuna sonradan dahil oldu.
Beşiktaş'ın uzak doğu projesi için en önemli unsur olan Kagawa'nın da Malatya deplasmanından itibaren 11'e girmesi de yönetimin ve taraftarların en büyük beklentisi durumunda.
YENİ HÜCUM DÖRTLÜSÜ: LENS-KAGAWA-LJAJIC-BURAK
Kagawa'nın da 11'e girmesiyle Beşiktaş'ın yeni hücum hattı sezonun kalan maçları için Şenol Güneş'in en büyük kozu olacak.