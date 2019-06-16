Beşiktaş'ın teklifini az bulup geri çevirdiler! - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
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Beşiktaş'ın teklifini az bulup geri çevirdiler!

Yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, mali olarak bütçesine uygun isimleri tercih ediyor. İspanyol basını siyah-beyazlı takımın reddedilen teklifini açıkladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

16 Haziran 2019 Pazar 15:12
Beşiktaş'ın teklifini az bulup geri çevirdiler!

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Beşiktaş'ta göreve getirilen Abdullah Avcı, transfer listesini yönetime sunmuştu.

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Beşiktaş'ın teklifini az bulup geri çevirdiler!

Kulübün mali durumunu gözeterek bütçeyi aşmayacak isimleri transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar yeni sezonda uygulanabilecek olası yabancı sınırı nedeniyle Türk oyunculara yöneldi.

Beşiktaş'ın teklifini az bulup geri çevirdiler!

Abdullah Avcı'nın bu isimler arasında ısrarla istediği Emre Mor'da ise flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın teklifini az bulup geri çevirdiler!

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre milli futbolcunun kulübü Celta Vigo, Beşiktaş'tan gelen 3 milyon euroluk teklifi reddetti.

Beşiktaş'ın teklifini az bulup geri çevirdiler!

Genç oyuncu için 2017'de 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyen İspanyol kulübünün siyah-beyazlı takımdan gelen teklifi çok az bulduğu belirtildi.

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