Beşiktaşın Rafael aşkı bitmiyor! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'ın Rafael aşkı bitmiyor!

    Beşiktaş, yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için yoğun çaba harcadığı ancak mutlu sona ulaşamadığı Brezilyalı oyuncu için yakın takibini sürdürüyor.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 20:12:12 Güncelleme: 20:13:31
    Beşiktaşın Rafael aşkı bitmiyor!

    Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 18 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş, 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için hazırlıklarını şimdiden başlattı.

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    Beşiktaşın Rafael aşkı bitmiyor!

    Fransa merkezli yayın yapan RMC Sport'un haberine göre siyah beyazlı ekip; Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Rafael için nabız yoklamayı sürdürüyor.

    Beşiktaşın Rafael aşkı bitmiyor!

    Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncu ile Fransız ekibi henüz yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya varamadı.

    Beşiktaşın Rafael aşkı bitmiyor!

    Haberde; Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Rafael için yoğun uğraş verdiği belirtilirken bu çabaların sonuç vermemesine karşın siyah beyazlı ekibin Rafael ile irtibatı koparmadığının altı çizildi

    Beşiktaşın Rafael aşkı bitmiyor!

    Haberde; Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Rafael için yoğun uğraş verdiği belirtilirken bu çabaların sonuç vermemesine karşın siyah beyazlı ekibin Rafael ile irtibatı koparmadığının altı çizildi

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