Beşiktaşın Rafael aşkı bitmiyor!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için yoğun çaba harcadığı ancak mutlu sona ulaşamadığı Brezilyalı oyuncu için yakın takibini sürdürüyor.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 20:12:12
Güncelleme: 20:13:31
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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 18 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş, 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için hazırlıklarını şimdiden başlattı.
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Fransa merkezli yayın yapan RMC Sport'un haberine göre siyah beyazlı ekip; Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Rafael için nabız yoklamayı sürdürüyor.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncu ile Fransız ekibi henüz yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya varamadı.
Haberde; Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Rafael için yoğun uğraş verdiği belirtilirken bu çabaların sonuç vermemesine karşın siyah beyazlı ekibin Rafael ile irtibatı koparmadığının altı çizildi
Haberde; Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Rafael için yoğun uğraş verdiği belirtilirken bu çabaların sonuç vermemesine karşın siyah beyazlı ekibin Rafael ile irtibatı koparmadığının altı çizildi