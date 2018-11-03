Beşiktaşın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 02:10:25
    Beşiktaşın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11i

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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    Beşiktaşın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11i

    Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı Halis Özkahya yönetecek.

    Beşiktaşın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11i

    İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

    Beşiktaşın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11i

    Karius

    Beşiktaşın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11i

    Gökhan

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