Beşiktaşın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 02:10:25
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı Halis Özkahya yönetecek.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: