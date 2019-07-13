Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını siyah-beyazlıların peşinde olduğu sürpriz ismi açıkladı.

fotomac.com.tr / Dış Haberler)

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:04
Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

Transfer çalışmalarında acelee etmeyen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi.

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Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını yürüten siyah-beyazlı yönetim bir yandan önemli oyuncuları renklerine bağlama planları yaparken diğer yandan kulübün bütçesini de aşmamaya özen gösteriyor.

Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

Bu bağlamda Beşiktaş ile ilgili son transfer iddiası İngiltere'den geldi.

Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

One Football sitesi, siyah-beyazlıların, Leicester City'de forma giyen defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü kiralamak istediğini yazdı.

Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

Haberde milli oyuncunun da kariyerini geliştirmek açısından bu transfere olumlu yaklaştığı detayı paylaşıldı.

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