Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını siyah-beyazlıların peşinde olduğu sürpriz ismi açıkladı.
fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:04
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Transfer çalışmalarında acelee etmeyen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi.
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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını yürüten siyah-beyazlı yönetim bir yandan önemli oyuncuları renklerine bağlama planları yaparken diğer yandan kulübün bütçesini de aşmamaya özen gösteriyor.
Bu bağlamda Beşiktaş ile ilgili son transfer iddiası İngiltere'den geldi.
One Football sitesi, siyah-beyazlıların, Leicester City'de forma giyen defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü kiralamak istediğini yazdı.
Haberde milli oyuncunun da kariyerini geliştirmek açısından bu transfere olumlu yaklaştığı detayı paylaşıldı.