Beşiktaşın Alanyaspor kadrosu belli oldu! - Galeri - Fotomaç
06 Aralık 2018, Perşembe
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Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
6 Aralık 2018 Perşembe, 13:44:53 Güncelleme: 13:47:22
Beşiktaşın Alanyaspor kadrosu belli oldu!

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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Beşiktaşın Alanyaspor kadrosu belli oldu!

Siyah-beyazlı ekip, bugün saat 15.00'de özel uçakla Alanya'ya gidecek ve kampa girecek.

Beşiktaşın Alanyaspor kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu isimler yer aldı;

Beşiktaşın Alanyaspor kadrosu belli oldu!

Tolga

Beşiktaşın Alanyaspor kadrosu belli oldu!

Karius

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