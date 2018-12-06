Beşiktaşın Alanyaspor kadrosu belli oldu!

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Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
6 Aralık 2018 Perşembe, 13:44:53 Güncelleme: 13:47:22
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
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