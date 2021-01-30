Galeri Beşiktaş Beşiktaş'a transferi için son gün! Leo Pereira ve o karar...

Beşiktaş'a transferi için son gün! Leo Pereira ve o karar...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıkar, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Léo Pereira'yı kadrosuna dahil etmek isterken, transferde ilginç olaylar yaşandı. Odia.ig, konu ile ilgili yaptığı özel haberde Flamengo - Beşiktaş görüşmelrini ayrıntılarıyla okuyucularına aktarırken, Leo'nun transfer kararını da duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'a transferi için son gün! Leo Pereira ve o karar...

Beşiktaş'a transferi için son gün! Leo Pereira ve o karar...

Beşiktaş, bir yandan Cenk Tosun transferi için çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da stoper bölgesi için yeni bir isim arıyor.

Beşiktaş'a transferi için son gün! Leo Pereira ve o karar...

Bu bağlamda siyah-beyazlıların, Brezilya'nın Flamengo ekibinde oynayan Leo Pereira'yı gündemine aldığı ve kırmızı-siyahlı kulüple bu transfer için iletişime geçtiği aktarılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'a transferi için son gün! Leo Pereira ve o karar...

Brezilya basını, transferi yılan hikayesine dönen Leo Pereira ile ilgili detaylı bir haberi okuyucularına aktarıdı. Pereira'nın teklife verdiği yanıt da haberde geçerken, Flamengo yöneticilerinin Beşiktaş ile yaptığı pazarlığın henüz bitmediği müjdesi verildi.

Beşiktaş'a transferi için son gün! Leo Pereira ve o karar...

Konu ile ilgili yapılan haber şu şekilde oldu;

Beşiktaş'a transferi için son gün! Leo Pereira ve o karar...

"Flamengo kulübünün yöneticilerinin, oyuncularına gelen tekliflere yaklaşımı pragmatik oluyor. Kulüp, önce kendi menfaatini, sonra oyuncunun hakkını savunuyor. İstenilen şartlar oluştuğu taktirde oyuncularının ayrılığına izin veriyor.

SON DAKİKA