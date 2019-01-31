Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa... - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Beşiktaş'a transfer şoku! Kagawa...

Alman basını Beşiktaş için İstanbul'a gelen Kagawa için yeni bir iddia ortaya attı.

31 Ocak 2019 Perşembe, 17:45:44 Güncelleme: 18:07:35
Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa...

Transferin son gününde 10 numara ve orta saha takviyesi için Bundesliga ekiplerinde Borussia Dortmund forması giyen Shinji Kagawa ile anlaşan Beşiktaş'a büyük şok...

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Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa...

Japon futbolcu, Beşiktaş için İstanbul'a gelirken Borussia Dortmund şok bir karar aldı.

Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa...

Alman ekibi 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili bomba bir transfer kararı aldı.

Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa...

Kicker'ın haberine göre; Kagawa'nın transferi için Borussia Dortmud, bir başka Bundesliga ekibi olan Hannover ile anlaştı.

Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa...

Son kararı ise Beşiktaş için İstanbul'a gelen Kagawa verecek.

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