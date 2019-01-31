Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa... - Fotomaç
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Beşiktaş'a transfer şoku! Kagawa...
Alman basını Beşiktaş için İstanbul'a gelen Kagawa için yeni bir iddia ortaya attı.
31 Ocak 2019 Perşembe, 17:45:44
Güncelleme: 18:07:35
Transferin son gününde 10 numara ve orta saha takviyesi için Bundesliga ekiplerinde Borussia Dortmund forması giyen Shinji Kagawa ile anlaşan Beşiktaş'a büyük şok...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Japon futbolcu, Beşiktaş için İstanbul'a gelirken Borussia Dortmund şok bir karar aldı.
Alman ekibi 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili bomba bir transfer kararı aldı.
Kicker'ın haberine göre; Kagawa'nın transferi için Borussia Dortmud, bir başka Bundesliga ekibi olan Hannover ile anlaştı.
Son kararı ise Beşiktaş için İstanbul'a gelen Kagawa verecek.