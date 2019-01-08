Beşiktaşa Polonyalı sağ bek: Sampdoriadan Bartosz Bereszynski - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Beşiktaş'a Polonyalı sağ bek: Sampdoria'dan Bartosz Bereszynski

Burak Yılmaz ve Mirin'in işini bitiren Kara Kartal sağ bek için Sampdoria'nın Polonyalı yıldızında karar kıldı. Başkan Orman ve yönetici Mahmutyazıcıoğlu dün İtalyan yetkililerden 26 yaşındaki oyuncu Bartosz Bereszynski için söz aldı.

8 Ocak 2019 Salı, 01:20:35 Güncelleme: 07:53:36
Beşiktaşa Polonyalı sağ bek: Sampdoriadan Bartosz Bereszynski

Teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah- beyazlılar; Burak Yılmaz ve İsimat Mirin'in ardından üçüncü bombayı patlatmak için geri sayıma geçti.

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Beşiktaşa Polonyalı sağ bek: Sampdoriadan Bartosz Bereszynski

Beşiktaş yönetiminin hedefindeki isim Sampdoria'da forma giyen Bartosz Bereszynski. 26 yaşında Polonyalı futbolcu Bereszynski, sağ bek mevkiinde forma giyiyor.

Beşiktaşa Polonyalı sağ bek: Sampdoriadan Bartosz Bereszynski

1.82 boyundaki oyuncu, 2017'de Legia Varşova'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya transfer oldu. Bartosz Bereszynski bu sezon Sampdoria formasıyla tüm kulvalarlarda 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Beşiktaşa Polonyalı sağ bek: Sampdoriadan Bartosz Bereszynski

BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI
Başkan Fikret Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün İtalyan kulübünün yetkilileriyle bir araya geldi ve 26 yaşındaki sağ bek Bartosz Bereszynski için söz aldı.

Beşiktaşa Polonyalı sağ bek: Sampdoriadan Bartosz Bereszynski

Bu arada Bereszynski'den siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Beşiktaş'ın ocak ayı transfer gündeminde listesinde olan futbolculardan Polonyalı sağ bek, instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeye başladı.

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