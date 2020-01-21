Beşiktaş'a golcü müjdesi! 'İmzalar yakın zamanda atılabilir' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
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Beşiktaş'a golcü müjdesi! "İmzalar yakın zamanda atılabilir"

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, 2-1'lik mağlubiyetle sarsılmıştı. TFF tarafından verilen limit nedeniyle siyah-beyazlı kulüp golcü transferinde çıkmaza girerken, Portekiz basınından tarafından flaş bir iddia geldi. A Bola'ya göre Kara Kartal, golcü oyuncuya birkaç gün içerisinde imza attırabilir...
21 Ocak 2020 Salı 07:31 Güncelleme: 21.01.2020 07:32
Beşiktaş'a golcü müjdesi! İmzalar yakın zamanda atılabilir

Beşiktaş'ın transfer yapacak ne hali, ne de maddi durumu var… Ancak Portekiz'den A Bola, 'güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre' ifadesini kullanarak siyah-beyazlıların Andraz Sporar için görüşmelere başladığını yazdı.

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Beşiktaş'a golcü müjdesi! İmzalar yakın zamanda atılabilir

Sporting'in de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki forvet için kulübü Slovan'la pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Haberde, Beşiktaşlı yöneticilerin, Slovan'ın Orenburg'la oynadığı maçtan sonra hem Slovanlı yöneticiler hem de Sporar'ın menajeriyle bir araya geldiği iddia edildi.

Beşiktaş'a golcü müjdesi! İmzalar yakın zamanda atılabilir

Abdullah Avcı'nın da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda Sporar'ı çok beğendiği ve yönetime transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi. Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala imzaların yakın zamanda atılabileceği ileri sürüldü.

Beşiktaş'a golcü müjdesi! İmzalar yakın zamanda atılabilir

COME TO BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI

Andraz Sporar, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ile oynadıkları maçtan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sporar'ın Dinamo Kiev forması giyen vatandaşı Benjamin Verbic'in ise paylaşımının altın 'Come to Beşiktaş' yazması dikkat çekmişti.

Beşiktaş'a golcü müjdesi! İmzalar yakın zamanda atılabilir

2 SEZONDA TOPLAM 55 GOL ATTI

Bu sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan S. Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 34, bu sezon da 26 maçta 21 gol atmayı başardı.

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