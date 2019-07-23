Beşiktaş'a demir tangocu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. İlk olarak Tyler Boyd'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler tamamen stoper transferine çevrildi. Savunma bölgesindeki listesi bir hayli kalabalık olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş son dakika haberleri...
23 Temmuz 2019 Salı 08:02
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Hugo, Kolodziecjzak, Juan Jesus derken stoper mevki için sürpriz bir isim daha Beşiktaş'ın gündemine geldi...
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Bu oyuncu da İspanyol ekibi Celta Vigo'nun tecrübeli defansı Facundo Roncaglia oldu.
Gelen haberlere göre 32 yaşındaki savunmacının menajeri Claudio Curti, siyah-beyazlı yönetime oyuncusunun uygun şartlar altında Beşiktaş forması giyebileceği bilgisini iletti.
Celta Vigo'nun gözden çıkardığı Arjantinlinin bonservisle ya da kiralık olarak gelebileceğini iletti.
ABDULLAH AVCI İSTEMEYEBİLİR Beşiktaşyönetiminin ise Curti'ye olası bir transferin şartlarını araştırması için fiyat getirmesini istediği ifade edildi.