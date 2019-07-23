Beşiktaş'a demir tangocu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. İlk olarak Tyler Boyd'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler tamamen stoper transferine çevrildi. Savunma bölgesindeki listesi bir hayli kalabalık olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş son dakika haberleri...

23 Temmuz 2019 Salı 08:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





