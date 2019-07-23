Beşiktaş'a demir tangocu! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaş'a demir tangocu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. İlk olarak Tyler Boyd'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler tamamen stoper transferine çevrildi. Savunma bölgesindeki listesi bir hayli kalabalık olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş son dakika haberleri...
23 Temmuz 2019 Salı 08:02
Beşiktaş'a demir tangocu!

Hugo, Kolodziecjzak, Juan Jesus derken stoper mevki için sürpriz bir isim daha Beşiktaş'ın gündemine geldi...

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Beşiktaş'a demir tangocu!

Bu oyuncu da İspanyol ekibi Celta Vigo'nun tecrübeli defansı Facundo Roncaglia oldu.

Beşiktaş'a demir tangocu!

Gelen haberlere göre 32 yaşındaki savunmacının menajeri Claudio Curti, siyah-beyazlı yönetime oyuncusunun uygun şartlar altında Beşiktaş forması giyebileceği bilgisini iletti.

Beşiktaş'a demir tangocu!

Celta Vigo'nun gözden çıkardığı Arjantinlinin bonservisle ya da kiralık olarak gelebileceğini iletti.

Beşiktaş'a demir tangocu!

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Beşiktaş yönetiminin ise Curti'ye olası bir transferin şartlarını araştırması için fiyat getirmesini istediği ifade edildi.

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