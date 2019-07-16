Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Transfer döneminin suskun ekibi Beşiktaş bugün ilk bombasını patlatarak Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığını duyurmuştu. Siyah-Beyazlı ekip gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken Tyler Boyd sonrası bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi..
16 Temmuz 2019 Salı 07:55 Güncelleme: 16.07.2019 07:55
Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Transferde ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, sonunda gaza bastı ve ilk transferini resmen yaptı: Tyler Boyd...

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Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Amerikalı oyuncu ile bir süre önce görüşüp el sıkışmasına rağmen açıklamayı yapmak için Bankalar Birliği anlaşmasını bekleyen siyah-beyazlı kulüp, dün saatler tam 19.03'ü gösterirken "Welcome to Beşiktaş" videosuyla 24 yaşındaki kanat oyuncusunu duyurdu.

Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Boyd'un kiralık değil bonservisiyle alındığı bildirildi.

Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

ANKARAGÜCÜ'NDE KİRALIKTI
Sitede "Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Siyah-beyazlı kulübün oyuncuya 1.2 milyon euro maaş vereceği, bonservis bedeli olark ise Guimaraes'e 2.4 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

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