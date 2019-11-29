Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ederek gruptaki 5. maçında galibiyetle tanıştı. Siyah-beyazlılar 3 puanın sevincini yaşarken, mücadele sonrası adeta yıkılan rakip teknik direktör Jan Kozak ise tribünlere el kol hareketi yaptı. İşte detaylar...
29 Kasım 2019 Cuma 09:01
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UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, 4 maç aradan sonra puanla tanıştı.
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Vodafone Park'ta konuk ettiği SlovanBratislava'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, gruptan çıkma şansını yitirse de ilk galibiyetinin sevincini yaşadı.
Rakip Bratislava ise alınan yenilgi sonrası saha içerisinde çirkin tavırlarda bulundular.
Hürriyet'te yer alan habere göre teknik direktör Jan Kozak mücadelenin ardından Beşiktaş tribünlerine dönerek el kol hareketlerinde bulundu ve küfretti.
Siyah-beyazlıların teknik ekibi ise Kozak'a bu hareketleri sonrası büyük tepki gösterdi.