Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ederek gruptaki 5. maçında galibiyetle tanıştı. Siyah-beyazlılar 3 puanın sevincini yaşarken, mücadele sonrası adeta yıkılan rakip teknik direktör Jan Kozak ise tribünlere el kol hareketi yaptı. İşte detaylar...