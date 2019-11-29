Beşiktaş tribünlerine çirkin hareket! Maç sonu... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Beşiktaş tribünlerine çirkin hareket! Maç sonu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ederek gruptaki 5. maçında galibiyetle tanıştı. Siyah-beyazlılar 3 puanın sevincini yaşarken, mücadele sonrası adeta yıkılan rakip teknik direktör Jan Kozak ise tribünlere el kol hareketi yaptı. İşte detaylar...

29 Kasım 2019 Cuma 09:01
Beşiktaş tribünlerine çirkin hareket! Maç sonu...

UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, 4 maç aradan sonra puanla tanıştı.

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Beşiktaş tribünlerine çirkin hareket! Maç sonu...

Vodafone Park'ta konuk ettiği Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, gruptan çıkma şansını yitirse de ilk galibiyetinin sevincini yaşadı.

Beşiktaş tribünlerine çirkin hareket! Maç sonu...

Rakip Bratislava ise alınan yenilgi sonrası saha içerisinde çirkin tavırlarda bulundular.

Beşiktaş tribünlerine çirkin hareket! Maç sonu...

Hürriyet'te yer alan habere göre teknik direktör Jan Kozak mücadelenin ardından Beşiktaş tribünlerine dönerek el kol hareketlerinde bulundu ve küfretti.

Beşiktaş tribünlerine çirkin hareket! Maç sonu...

Siyah-beyazlıların teknik ekibi ise Kozak'a bu hareketleri sonrası büyük tepki gösterdi.

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