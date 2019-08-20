Beşiktaş transferi bitirdi! 4 yıllık anlaşma

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına getirilen Abdullah Avcı ie yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transfer uzun süre sessi kalan ve ardından Tyler Boyd, Douglas, Sedat Şahintürk, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho ile resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Tottenham'ın sol kanat oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

20 Ağustos 2019 Salı 22:30 Güncelleme: 21.08.2019 19:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





