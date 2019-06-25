Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş transferde önemli isimleri listesine almıştı. Siyah-beyazlı takıma yıldız futbolcu Sami Khedira'dan ise kötü haber geldi. İşte transferin gelişmesinin detayları...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Haziran 2019 Salı 15:07
Güncelleme: 25.06.2019 15:07
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Yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
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Juventus ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan, ancak yeni teknik direktör Sarri tarafından satış listesine konulması istenen Sami Khedira için Beşiktaş devreye girmişti.
Transfer için nabız yoklayan siyah-beyazlı takımın, hem Juventus'un istediği bonservisi hem de oyuncunun kendisi için istediği ücreti oldukça yüksek bulduğu öğrenildi.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Juventus kulübünün istediği bonservis bedelini fazla bulan Beşiktaş, diğer taraftan yılık 6 milyon Euro kazanan Khedira'nın ücretini de düşürmeye çalışıyor.
Ancak bu transferin Beşiktaş'ın istediği şartlarda yapılmasının çok zor bir ihtimal olduğu gelen bilgiler arasında.