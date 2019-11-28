Beşiktaş taraftarı isyan etti! ''Oğuzhan bırak artık'' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Beşiktaş taraftarı isyan etti! ''Oğuzhan bırak artık''

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup beklenilen performansı gösteremedi ve taraftarların tepkisini çekti. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Oğuzhan Özyakup'a eleştirilerde bulundu. İşte o yorumlar...
28 Kasım 2019 Perşembe 22:26 Güncelleme: 28.11.2019 22:26
Beşiktaş taraftarı isyan etti! ''Oğuzhan bırak artık''

Beşiktaş ile Slovan Bratislava, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş taraftarı isyan etti! ''Oğuzhan bırak artık''

Siyah-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup performansı ile hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş taraftarı isyan etti! ''Oğuzhan bırak artık''

Beşiktaş taraftarı Oğuzhan'ın bu performansına sosyal medya hesabından büyük tepki gösterdi.

İşte o yorumlar...

Beşiktaş taraftarı isyan etti! ''Oğuzhan bırak artık''
Beşiktaş taraftarı isyan etti! ''Oğuzhan bırak artık''
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