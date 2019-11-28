Beşiktaş taraftarı isyan etti! ''Oğuzhan bırak artık''
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup beklenilen performansı gösteremedi ve taraftarların tepkisini çekti. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Oğuzhan Özyakup'a eleştirilerde bulundu. İşte o yorumlar...
28 Kasım 2019 Perşembe 22:26
Güncelleme: 28.11.2019 22:26
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Beşiktaş ile Slovan Bratislava, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
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Siyah-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup performansı ile hayal kırıklığı yarattı.
Beşiktaş taraftarı Oğuzhan'ın bu performansına sosyal medya hesabından büyük tepki gösterdi.