Beşiktaş taraftarı isyan etti! ''Oğuzhan bırak artık''

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup beklenilen performansı gösteremedi ve taraftarların tepkisini çekti. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Oğuzhan Özyakup'a eleştirilerde bulundu. İşte o yorumlar...

28 Kasım 2019 Perşembe 22:26 Güncelleme: 28.11.2019 22:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





