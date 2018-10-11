Beşiktaş Moussa Djeneponun peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Beşiktaş Moussa Djenepo'nun peşinde!

    Elindeki golcülerden memnun olmayan Beşiktaş'ın ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek istediği ve Standard Liege'in 20 yaşındaki golcüsü Moussa Djenepo ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlılar, 3.5 milyon Euro'luk fiyatı indirmeye çalışıyor.
    11 Ekim 2018 Perşembe, 18:15:03 Güncelleme: 18:18:01
    Beşiktaş Moussa Djeneponun peşinde!

    Ara transfer dönemi yaklaşırken, kulüplerin de listesindeki isimler teker teker gündeme düşmeye devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Moussa Djeneponun peşinde!

    Son maçlarda Vagner Love'u tercih eden teknik direktör Şenol Güneş, zaman zaman Hollandalı kanat oyuncusu Babel'e ileri uçta görev veriyor.

    Beşiktaş Moussa Djeneponun peşinde!

    LİSTEYE GENÇ GOLCÜ ALINDI!

    İlk yarıyı bu şekilde götürmek zorunda olan siyah-beyazlılarda, ara transfer dönemi için listenin başında genç bir golcü buluyor.

    Beşiktaş Moussa Djeneponun peşinde!

    HEDEFTE DJENEPO VAR

    Standard Liege'in 20 yaşındaki golcüsü Moussa Djenepo'yu yakından takip eden Beşiktaş Transfer Komitesi bu konuda ciddi yol almış durumda.

    Beşiktaş Moussa Djeneponun peşinde!

    Siyah-beyazlıların futbol akademi departmanında da görevli olan eski futbolcu Sead Halilagiç'ten bu konuda yardım isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla anlaşmak üzere.

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