Beşiktaş Moussa Djeneponun peşinde!

Beşiktaş Moussa Djenepo'nun peşinde!

Elindeki golcülerden memnun olmayan Beşiktaş'ın ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek istediği ve Standard Liege'in 20 yaşındaki golcüsü Moussa Djenepo ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlılar, 3.5 milyon Euro'luk fiyatı indirmeye çalışıyor.

11 Ekim 2018 Perşembe, 18:15:03 Güncelleme: 18:18:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





