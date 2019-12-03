Beşiktaş maçında Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a: Sana ne!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maçta siyah beyazlı taraftarlarını mest edecek bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ın oyunu göz doldurdu. Mücadele 4-1 ev sahibi Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlanırken karşılaşmada öne çıkan ve ekranlara yansımayan bazı anlar da yaşandı. İşte ayrıntılar ve o anda yaşananlar...