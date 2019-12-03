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Beşiktaş maçında Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a: Sana ne!
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maçta siyah beyazlı taraftarlarını mest edecek bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ın oyunu göz doldurdu. Mücadele 4-1 ev sahibi Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlanırken karşılaşmada öne çıkan ve ekranlara yansımayan bazı anlar da yaşandı. İşte ayrıntılar ve o anda yaşananlar...
3 Aralık 2019 Salı 07:51
Güncelleme: 03.12.2019 08:51
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Süper Lig'in başlangıcında zorlu günler geçiren Beşiktaş, Kayserispor karşısında kendine geldi. Peki, Vodafone Park'ta neler yaşandı? Yanıtı şöyle...
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İlk yarıda tam 3 gol bulan siyah beyazlılar, bir o kadar da kaçırdı.
Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş'ın şeref tribününde maçı seyretti. Beşiktaş yönetimi Kayserili yöneticileri tribünde ağırladı.
Beşiktaş, Gökhan Gönül, Atiba ve Burak Yılmaz'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken, Lung'un kurtarışları olmasa skor çok daha farklı hanelere yükselebilirdi.
Beşiktaşlı futbolcular gol sevinçlerini beraber kutlarken, devre arası düdüğü çaldığında iki futbolcunun tartışması dikkatlerden kaçmadı.