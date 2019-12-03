Beşiktaş maçında Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a: Sana ne! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş maçında Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a: Sana ne!

Beşiktaş maçında Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a: Sana ne!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maçta siyah beyazlı taraftarlarını mest edecek bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ın oyunu göz doldurdu. Mücadele 4-1 ev sahibi Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlanırken karşılaşmada öne çıkan ve ekranlara yansımayan bazı anlar da yaşandı. İşte ayrıntılar ve o anda yaşananlar...

3 Aralık 2019 Salı 07:51 Güncelleme: 03.12.2019 08:51
Beşiktaş maçında Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a: Sana ne!

Süper Lig'in başlangıcında zorlu günler geçiren Beşiktaş, Kayserispor karşısında kendine geldi. Peki, Vodafone Park'ta neler yaşandı? Yanıtı şöyle...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş maçında Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a: Sana ne!

İlk yarıda tam 3 gol bulan siyah beyazlılar, bir o kadar da kaçırdı.

Beşiktaş maçında Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a: Sana ne!

Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş'ın şeref tribününde maçı seyretti. Beşiktaş yönetimi Kayserili yöneticileri tribünde ağırladı.

Beşiktaş maçında Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a: Sana ne!

Beşiktaş, Gökhan Gönül, Atiba ve Burak Yılmaz'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken, Lung'un kurtarışları olmasa skor çok daha farklı hanelere yükselebilirdi.

Beşiktaş maçında Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a: Sana ne!

Beşiktaşlı futbolcular gol sevinçlerini beraber kutlarken, devre arası düdüğü çaldığında iki futbolcunun tartışması dikkatlerden kaçmadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN