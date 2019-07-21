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Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar...
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 7-1'lik üstünlükle ayrıldı. Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd 3 asistle yıldızlaştı. Oğuzhan Özyakup ise adeta takıma yeni katılmış gibiydi. Sabah gazetesi yazarı Fatih Doğan Beşiktaşlı futbolcuların isim isim performansını değerlendirdi. İşte detaylar...
21 Temmuz 2019 Pazar 20:41
Güncelleme: 21.07.2019 21:44
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Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
Beşiktaş 7. dakikada Gökdeniz'in golüyle 1-0 yenik duruma düştüğü Kocaelispor karşısında 23'te Quaresma'nın golüyle beraberliği yakaladı. 33. dakikada Roco ise skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
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Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
İkinci yarıda teknik direktör Abdullah Avcı birçok oyuncu değiştirdi ve yeni transfer Tyler Boyd da bu yarıda oyuna dahil oldu.
Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
Tyler Boyd'un 3 gole direkt katkı verdiği maçta siyah beyazlılar Umut Nayir (2), Oğuzhan Akgün (2) ve Muhayer'in golleriyle farkı arttırdı.