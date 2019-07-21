Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar...

Beşiktaş'ta yeni transferler coştu! İşte isim isim performanslar...

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 7-1'lik üstünlükle ayrıldı. Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd 3 asistle yıldızlaştı. Oğuzhan Özyakup ise adeta takıma yeni katılmış gibiydi. Sabah gazetesi yazarı Fatih Doğan Beşiktaşlı futbolcuların isim isim performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

21 Temmuz 2019 Pazar 20:41 Güncelleme: 21.07.2019 21:44
Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...

Beşiktaş 7. dakikada Gökdeniz'in golüyle 1-0 yenik duruma düştüğü Kocaelispor karşısında 23'te Quaresma'nın golüyle beraberliği yakaladı. 33. dakikada Roco ise skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

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Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...

İkinci yarıda teknik direktör Abdullah Avcı birçok oyuncu değiştirdi ve yeni transfer Tyler Boyd da bu yarıda oyuna dahil oldu.

Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...

Tyler Boyd'un 3 gole direkt katkı verdiği maçta siyah beyazlılar Umut Nayir (2), Oğuzhan Akgün (2) ve Muhayer'in golleriyle farkı arttırdı.


Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...

"LJAJİC LİDERLİĞİ ALDI. BOYD'UN 3 GOLE DİREKT KATKISI VAR"

LJAJİC

Üretkenlik ve liderlik anlamında forvet arkasında liderliği tamamen Adem Ljajic alacak gibi görünüyor. Arkadaşlarına bu güveni verdi.

Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...
Beşiktaş - Kocaelispor maçından kareler...

BOYD

Boyd'un 3 gole direkt katkısı var. Çok fit geldi. Çok formda. Yaz dönemini geçirmiş bir oyuncu gibi değil de, iyi çalışarak fit gelerek, hırslı ve arzulu. Bindirmeleri çok önemli.

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