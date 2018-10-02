Beşiktaş Karius ile mutlu! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Karius ile mutlu!
Yaz transfer döneminde adı kaleci Harun Tekin ile anılan Beşiktaş'ta bir yönetici, Harun'un yerine Karius'u aldıkları için çok mutlu olduklarını açıkladı.
2 Ekim 2018 Salı, 09:41:17
Güncelleme: 09:55:45
Beşiktaş Karius ile mutlu!
Harun Tekin'in, F. Bahçe'deki performansı ve kısa sürede tartışmalı hale gelmesi, Beşiktaş cephesinde de yankı buldu.
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Beşiktaş Karius ile mutlu!
Sezon başında Siyah-Beyazlı kulübün kapısından dönen ve F. Bahçe'ye giden Harun'u almadıkları için pişman olmadıklarını belirten Beşiktaşlı bir yönetici, şu ifadeleri kullandı;
Beşiktaş Karius ile mutlu!
"F.Bahçe'nin kalecisinin performansını değerlendirmek bize düşmez. Ancak biz transfer ettiğimiz Karius'tan çok memnunuz. "
Beşiktaş Karius ile mutlu!
"Hem camiayla kimyası uyuştu hem de kurtarışlarıyla bize güven veriyor. Önemli maçlarda önemli işler yaptı. İyi ki Harun'u değil, onu tercih etmişiz."
Beşiktaş Karius ile mutlu!
TANITIMA DA BÜYÜK KATKISI VAR
"Karius Şampiyonlar Ligi'nde final görmüş bir kaleci."