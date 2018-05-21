Beşiktaş Juventus'un yıldızı Lichtsteiner'le masaya oturacak
Beşiktaş, transferde düğmeye bastı... Şenol Güneş İsviçreli yıldızın bir an önce kadroya katılmasını istiyor. Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği İsviçreli sağ kanat oyuncusu Stephan Lichtsteiner ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezonu İtalyan devi Juventus'ta tamamlayan İsviçreli oyuncunun bonservisi elinde.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.