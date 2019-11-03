Beşiktaş için şok sözler! 'Fenerbahçe paramparça eder' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Beşiktaş için şok sözler! "Fenerbahçe paramparça eder"

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kara Kartal, derbi galibiyetinin ardından bu deplasmandan da 3 puanla dönerek yeniden zirve yarışına ortak oldu. Maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın değişiklikleri için şok ifadeler kullandı...
3 Kasım 2019 Pazar 10:07 Güncelleme: 03.11.2019 10:07
Beşiktaş için şok sözler! Fenerbahçe paramparça eder

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

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Beşiktaş için şok sözler! Fenerbahçe paramparça eder

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak üst üste 2. galibiyetini aldı.

Beşiktaş için şok sözler! Fenerbahçe paramparça eder

Karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği o karara ilişkin çarpıcı tespitelrde bulundu.

Beşiktaş için şok sözler! Fenerbahçe paramparça eder

İşte Dilmen'in Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyaslaması ve maça dair tespitleri;

Beşiktaş için şok sözler! Fenerbahçe paramparça eder

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