Beşiktaş için Olimpiakostan Karim Ansarifard iddiası!

Beşiktaş için Olimpiakos'tan Karim Ansarifard iddiası!
30 Temmuz 2018 Pazartesi, 02:13:49
Güncelleme: 02:27:45
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Beşiktaş için Olimpiakos'tan Karim Ansarifard iddiası!
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Negredo ve Love'ı gönderip yeni bir golcü almak istemesine rağmen, golcüleri elinde kalan Beşiktaş için İran basınından Ansarifard iddiası geldi.
Beşiktaş için Olimpiakos'tan Karim Ansarifard iddiası!
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Tehran Times gazetesi, Olimpiakos'ta forma giyen Karim Ansarifard'ın geçtiğimiz cumartesi günü Beşiktaşlı yöneticilerle görüşüp anlaştığını duyurdu.
Beşiktaş için Olimpiakos'tan Karim Ansarifard iddiası!
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Sözleşmesi 2020'de sona erecek oyuncunun ön protokol bile imzaladığı belirtilen haberde "Beşiktaş başkanı Yunanistan ziyaretinde Ansarifard ve menajeri ile transfer için el sıkıştı" ifadesi kullanıldı.
Beşiktaş için Olimpiakos'tan Karim Ansarifard iddiası!
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Piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 28 yaşındaki İranlı santrfor, geçen sezon Olimpiakos'ta 28 karşılaşmada 18 gole imza atmıştı.
Beşiktaş için Olimpiakos'tan Karim Ansarifard iddiası!
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1.86 boyundaki oyuncu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çıktığı 3 maçta ise 1 golle atabilmişti.