Beşiktaş gözünü Tottenham'dan N'Koudou'ya dikti!

Beşiktaş, Ryan Babel'i gönderdikten sonra kanat transferi için arayışa geçti. Gündeme gelen son isim ise Tottenham'ın genç yıldızı Georges-Kevin N'Koudou. L'Équipe'in ortaya attığı iddiaya göre genç isim birkaç gün içinde imza atacak.
20 Ocak 2019 Pazar 23:59
Güncelleme: 21.01.2019 08:01
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Babel'in Fulham'a transferinden sonra acil olarak kanat oyuncusu arayışlarına başlayan Beşiktaş için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Ülkenin dünyaca ünlü gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetimin, İngiliz ekibi Tottenham'la masaya oturup Georges-Kevin N'Koudou konusunda pazarlık yaptığını öne sürdü.
Tarafların transfer konusunda el sıkıştığı belirtilirken, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun da Beşiktaş forması giymek istediğinin altı çizildi.
BURNLEY'DE KİRALIKTI
Öte yandan, 1.74 boyundaki Fransız futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip Beşiktaş'a kiralık olarak imza atacağı ifade edildi.
Kariyerine Nantes altyapısında başlayan Kevin Nkoudou, 2015 yılında Marsilya'ya 1,5 milyon euro karşılığında transfer oldu.