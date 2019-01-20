Beşiktaş gözünü Tottenham'dan N'Koudou'ya dikti! - Fotomaç
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Beşiktaş gözünü Tottenham'dan N'Koudou'ya dikti!

Beşiktaş, Ryan Babel'i gönderdikten sonra kanat transferi için arayışa geçti. Gündeme gelen son isim ise Tottenham'ın genç yıldızı Georges-Kevin N'Koudou. L'Équipe'in ortaya attığı iddiaya göre genç isim birkaç gün içinde imza atacak.
20 Ocak 2019 Pazar 23:59 Güncelleme: 21.01.2019 08:01
Beşiktaş gözünü Tottenham'dan N'Koudou'ya dikti!

Babel'in Fulham'a transferinden sonra acil olarak kanat oyuncusu arayışlarına başlayan Beşiktaş için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş gözünü Tottenham'dan N'Koudou'ya dikti!

Ülkenin dünyaca ünlü gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetimin, İngiliz ekibi Tottenham'la masaya oturup Georges-Kevin N'Koudou konusunda pazarlık yaptığını öne sürdü.

Beşiktaş gözünü Tottenham'dan N'Koudou'ya dikti!

Tarafların transfer konusunda el sıkıştığı belirtilirken, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun da Beşiktaş forması giymek istediğinin altı çizildi.

Beşiktaş gözünü Tottenham'dan N'Koudou'ya dikti!

BURNLEY'DE KİRALIKTI

Öte yandan, 1.74 boyundaki Fransız futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip Beşiktaş'a kiralık olarak imza atacağı ifade edildi.

Beşiktaş gözünü Tottenham'dan N'Koudou'ya dikti!

Kariyerine Nantes altyapısında başlayan Kevin Nkoudou, 2015 yılında Marsilya'ya 1,5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

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