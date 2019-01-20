Beşiktaş gözünü Tottenham'dan N'Koudou'ya dikti!

Beşiktaş, Ryan Babel'i gönderdikten sonra kanat transferi için arayışa geçti. Gündeme gelen son isim ise Tottenham'ın genç yıldızı Georges-Kevin N'Koudou. L'Équipe'in ortaya attığı iddiaya göre genç isim birkaç gün içinde imza atacak.

20 Ocak 2019 Pazar 23:59 Güncelleme: 21.01.2019 08:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





