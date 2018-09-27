Beşiktaş forvet sorununu eski aşk ile çözecek: Cenk Tosun
27 Eylül 2018 Perşembe, 01:17:16
Güncelleme: 01:18:25
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Beşiktaş forvet sorununu eski aşk ile çözecek: Cenk Tosun
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Forvet sıkıntısı iyice ayyuka çıkan, mevcut isimlerden yararlanamayan Beşiktaş'tan bu sıkıntıyı çözmek flaş bir hamle geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş forvet sorununu eski aşk ile çözecek: Cenk Tosun
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Siyah-beyazlı yönetimden birkaç ismin Fenerbahçe karşılaşması öncesinde İngiltere'ye giderek Everton sportif direktörü Marcel Brands ile sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi.
Beşiktaş forvet sorununu eski aşk ile çözecek: Cenk Tosun
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Bu sezon Everton'da 1'i lig kupası olmak üzere 7 maçta forma giymesine rağmen hala golle tanışamayan Cenk Tosun son haftalarda eleştirilmeye başladı.
Beşiktaş forvet sorununu eski aşk ile çözecek: Cenk Tosun
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Hatta golcü oyuncu, Arsenal'le yapılan son lig maçında kulübede oturdu. Ada'da Everton'ın Cenk'in yerine başka bir forvet daha alabileceği konuşulurken, tam bu sırada Beşiktaşlı idareciler devreye girdi.
Beşiktaş forvet sorununu eski aşk ile çözecek: Cenk Tosun
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'BUNU KONUŞMAK İÇİN ERKEN'
Gelen haberlere göre siyah- beyazlı yöneticiler "Cenk'i kiralık vermek ister misiniz?" diye sorup Cenk'le ilgili herhangi bir tasarrufları olup olmayacağı hakkında bilgi edinmek istediler.