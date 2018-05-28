Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona erdi. Takımlar transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Transfer edilecek isimlerin yanı sıra ayrılacak isimlerde yavaş yavaş netlik kazandı. Bazı isimlerin sözleşmesi ise sona eriyor.



İşte Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Başakşehir ve Trabzonspor'da sözleşmesi biten isimler...