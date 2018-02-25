Beşiktaş - F.Bahçe derbisine damga vuran kare! Vida...
Beşiktaş'ın devre arasında Dynamo Kiev'den kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Fenerbahçe'ye attı. Bayern Münih maçında şanssız şekilde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ukraynalı futbolcu derbide beraberliği getiren golle kendisini affettirdi. Vida'nın golünden sonra sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı. İşte Twitter'daki Vida yorumları...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.