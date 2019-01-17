Beşiktaş bombayı patlattı: Schalkeden Konoplyanka tamam! - Galeri - Fotomaç
17 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaş bombayı patlattı: Schalke'den Konoplyanka tamam!

29 yaşındaki yıldız için, "Konoplyanka Beşiktaş'la anlaştı, son söz kulüplerde" ifadelerine yer verildi. Oyuncunun bonuslarla yıllık 3.2 milyon euro kazanacağı iddia edildi.
17 Ocak 2019 Perşembe, 02:02:26 Güncelleme: 07:55:54
Beşiktaş bombayı patlattı: Schalkeden Konoplyanka tamam!

Ryan Babel'in İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmasının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar rotasını Almanya'ya çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş bombayı patlattı: Schalkeden Konoplyanka tamam!

Sezon başında da transfer listesinin üst sıralarında yer alan Yevhen Konoplyanka için girişimlerini yeniden hızlandıran Beşiktaş yönetiminin, Schalke'de forma giyen Ukraynalı yıldızla her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş bombayı patlattı: Schalkeden Konoplyanka tamam!

Bir süredir F.Bahçe'nin de gündeminde olan Konoplyanka hakkında Ukrayna'da yaşayan FIFA Menajeri Alaaddin Güven Memiş flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Memiş şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş bombayı patlattı: Schalkeden Konoplyanka tamam!

TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Konoplyanka, Ukrayna futbolunun son yıllarda yetiştirmiş olduğu en önemli oyuncular arasında. Dinipro'dan ayrıldıktan sonra adı sıklıkla Türk takımlarıyla da anıldı.

Beşiktaş bombayı patlattı: Schalkeden Konoplyanka tamam!

Babası Olec Türkiye'yi çok seviyor. Oğlunun üst seviyede futbol oynamasını istediğinden dolayı onun için takım fark etmiyor. Konoplyanka'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe talip oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN