Beşiktaş bombayı patlattı: Schalke'den Konoplyanka tamam!
29 yaşındaki yıldız için, "Konoplyanka Beşiktaş'la anlaştı, son söz kulüplerde" ifadelerine yer verildi. Oyuncunun bonuslarla yıllık 3.2 milyon euro kazanacağı iddia edildi.
17 Ocak 2019 Perşembe, 02:02:26
Güncelleme: 07:55:54
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Ryan Babel'in İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmasının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar rotasını Almanya'ya çevirdi.
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Sezon başında da transfer listesinin üst sıralarında yer alan Yevhen Konoplyanka için girişimlerini yeniden hızlandıran Beşiktaş yönetiminin, Schalke'de forma giyen Ukraynalı yıldızla her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Bir süredir F.Bahçe'nin de gündeminde olan Konoplyanka hakkında Ukrayna'da yaşayan FIFA Menajeri Alaaddin Güven Memiş flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Memiş şu ifadeleri kullandı:
TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR
Konoplyanka, Ukrayna futbolunun son yıllarda yetiştirmiş olduğu en önemli oyuncular arasında. Dinipro'dan ayrıldıktan sonra adı sıklıkla Türk takımlarıyla da anıldı.
Babası Olec Türkiye'yi çok seviyor. Oğlunun üst seviyede futbol oynamasını istediğinden dolayı onun için takım fark etmiyor. Konoplyanka'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe talip oldu.