Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Mandzukic derken...
Süper Lig'in 17. hahtasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
08 Ocak 2021 Cuma 09:57, Güncelleme 08.01.2021 13:13
Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Mandzukic derken...