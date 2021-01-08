Galeri Beşiktaş Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Mandzukic derken...

Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Mandzukic derken...

Süper Lig'in 17. hahtasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Mandzukic derken...

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