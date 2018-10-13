Başkan açıkladı: Adem Ljajici sattık! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Başkan açıkladı: Adem Ljajic'i sattık!

    Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Boşnak asıllı Sırp oyuncu Adem Ljajic'in, aslında kiralık olarak değil, tapusuyla alındığı ortaya çıktı.
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 10:50:39 Güncelleme: 10:51:26
    Başkan açıkladı: Adem Ljajici sattık!

    Ljajic'in bu sezon 1 milyon 250 bin euro karşılığında kiralandığı ancak gelecek sezondan itibaren satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi.

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    Başkan açıkladı: Adem Ljajici sattık!

    Beşiktaş, Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle önceki sezon Lens'i benzer bir yöntemle kiralamış ve sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncuyu tapusuyla birlikte kadrosuna katmıştı.

    Başkan açıkladı: Adem Ljajici sattık!

    SEZON SONUNDA ZORUNLU ALACAK
    Adem Ljajic için de benzer bir formül uygulandığı, Torino Başkanı Urbano Cairo'nun açıklamalarıyla ortaya çıktı.

    Başkan açıkladı: Adem Ljajici sattık!

    İtalyan futbol adamı ülkesinde basına şu açıklamayı yaptı: "Biz Adem Ljajic'i Beşiktaş'a kiraya vermedik, sattık. Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak ve Beşiktaş zorunlu olarak satın alma opsiyonunu kullanacak. Çünkü o, burada oynama garantisi istediği için böyle bir tercih yaptı. Kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutmak doğru olmazdı. Soyunma odasında da huzurumuzu bozar."

    Başkan açıkladı: Adem Ljajici sattık!

    OPSİYONU 6.5 MİLYON EUROYDU
    Beşiktaş cephesinden de bu anlaşma doğrulandı. Siyah-Beyazlı yönetim, satışın belli şartlara bağlı olduğunu açıkladı.

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