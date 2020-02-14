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Başakşehir - Beşiktaş maçında Demba Ba attığı gole sevinmedi
Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan turuncu-lacivertliler, puanını 43'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Öte yandan bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve Başakşehir adına galibiyeti getiren golü atan Demba Ba attığı golden sonra sevinmedi. İşte o anlar ve maçtan kareler...
14 Şubat 2020 Cuma 23:26
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Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Medipol Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
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Turuncu-lacivertliler, rakibini 50. dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Takımı adına galibiyet golünü kaydeden ve Beşiktaş forması giydiği dönemde gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Senegalli golcü, eski takımına attığı golün ardından sevinmedi. İşte o görüntüler ve maçtan kareler...