Başakşehir - Beşiktaş maçında Demba Ba attığı gole sevinmedi

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan turuncu-lacivertliler, puanını 43'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Öte yandan bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve Başakşehir adına galibiyeti getiren golü atan Demba Ba attığı golden sonra sevinmedi. İşte o anlar ve maçtan kareler...