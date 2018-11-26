Babelden taraftara skandal cevap! - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Babel'den taraftara skandal cevap!

    Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarın kendisine 'Kasımpaşa'da 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?' sorusuna skandal bir cevap verdi. Babel daha sonra gelen tepkilerin ardından cevabını sildi.
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 14:52:22 Güncelleme: 15:12:37
    Babelden taraftara skandal cevap!

    Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Geçtiğimiz günlerde Babel'in menajerinin Beşiktaş'tan senelik 3.3 milyon Euro istemesine taraftarlar tepki gösterdi.

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    Babelden taraftara skandal cevap!

    Sosyal medyada Babel'in Kasımpaşa ve Deportivo'da daha az paraya oynadığı günleri hatırlatıldı. Bir taraftar, Babel'in fotoğrafını sosyal medyadan yayınlarken, başka bir taraftar da bu fotoğrafa yorum yaparak, Ryan Babel'in resmi hesabını etiketledi.

    Babelden taraftara skandal cevap!

    Taraftarın sorduğu "Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna yanıt veren Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap verdi.

    Babelden taraftara skandal cevap!

    Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.

    Babelden taraftara skandal cevap!

    İşte Ryan Babel'in o yorumu...

    Babelden taraftara skandal cevap!

    Daha sonra Ryan Babel özür diledi.

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