Babelden taraftara skandal cevap!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarın kendisine 'Kasımpaşa'da 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?' sorusuna skandal bir cevap verdi. Babel daha sonra gelen tepkilerin ardından cevabını sildi.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 14:52:22
Güncelleme: 15:12:37
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Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Geçtiğimiz günlerde Babel'in menajerinin Beşiktaş'tan senelik 3.3 milyon Euro istemesine taraftarlar tepki gösterdi.
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Sosyal medyada Babel'in Kasımpaşa ve Deportivo'da daha az paraya oynadığı günleri hatırlatıldı. Bir taraftar, Babel'in fotoğrafını sosyal medyadan yayınlarken, başka bir taraftar da bu fotoğrafa yorum yaparak, Ryan Babel'in resmi hesabını etiketledi.
Taraftarın sorduğu "Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna yanıt veren Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap verdi.
Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.