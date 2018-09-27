Avrupa basını Kariusa hayran kaldı! - Galeri - Fotomaç
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Avrupa basını Karius'a hayran kaldı!
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performans ile Avrupa basınını kendisine hayran bıraktı.
27 Eylül 2018 Perşembe, 11:51:28
Güncelleme: 11:55:49
Avrupa basını Karius'a hayran kaldı!
Beşiktaş'ta Fabri'nin ardından kale mevkisine transfer edilen Loris Karius, performansıyla parmak ısırtıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa basını Karius'a hayran kaldı!
Siyah-beyazlıların yeni kalecisinin performansını Almanya ve İngiltere basını yazdı.
Avrupa basını Karius'a hayran kaldı!
ADETA YENİDEN DOĞDU!
Liverpool forması giyerken Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller yüzünden eleştirilen Karius, Beşiktaş kalesinde müthiş performansıyla adeta yeniden doğuyor.
Avrupa basını Karius'a hayran kaldı!
PERFORMANSINA HAYRAN KALDILAR
Alman kaleciyi yakın takibe alan İngiliz ve Alman basını da onun derbideki performansına hayran kaldı.
Avrupa basını Karius'a hayran kaldı!
ÖZGÜVEN VE SAKİNLİK VURGUSU
Karius'un, Kadıköy'deki gerilimi yüksek maçta takımının en önemli kozlarından biri olduğu belirtilen haberlerde, sakinliği ve kurtarışları ile özgüven kazandığı kaydedildi.