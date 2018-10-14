Atiba Hutchinson Kanada basınına konuştu! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Atiba Hutchinson Kanada basınına konuştu!

    Atiba Hutchinson, Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulunurken kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırmak istediğini anlattı.
    14 Ekim 2018 Pazar, 18:28:58 Güncelleme: 18:47:18
    Atiba Hutchinson Kanada basınına konuştu!

    Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba, ülkesinin basınına özel bir röportaj verdi.

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    Atiba Hutchinson Kanada basınına konuştu!

    Atiba'nın Kanada basınından SportsNet'e verdiği röportajdan satır başları ise şu şekilde;

    Atiba Hutchinson Kanada basınına konuştu!

    "EN BÜYÜK DERBİ G.SARAY - F.BAHÇE"

    "G.Saray - F.Bahçe derbisi biraz farkla en önemli derbi. Ancak Fenerbahçe - Beşiktaş çekişmesi de son yıllarda oldukça alevlendi."

    Atiba Hutchinson Kanada basınına konuştu!

    "Beşiktaş'a yeni geldiğim dönemlerde bana Fenerbahçe'yi yenmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmışlardı. Derbilerdeki atmosfer inanılmaz oluyor. Her iki stadyumda da muhteşem bir hava oluyor derbi günleri."

    Atiba Hutchinson Kanada basınına konuştu!

    "Fenerbahçe'yi deplasmanda 14 senedir yenemiyoruz. Çok uzun zaman oldu. Kötü bir maç oynayarak kazansak bile taraftarlarımız çok mutlu olacak."

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