Atiba: Fenerbahçe ve Galatasaray bir adım önde! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Atiba: "Fenerbahçe ve Galatasaray bir adım önde!"

    Beşiktaşlı Atiba taraftarını kızdıracak açıklamalarda bulundu
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:34:38
    Atiba: Fenerbahçe ve Galatasaray bir adım önde!

    Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba, ülkesinin basınına özel bir röportaj verdi.

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    Atiba: Fenerbahçe ve Galatasaray bir adım önde!

    Atiba'nın Kanada basınından SportsNet'e verdiği röportajdan satır başları ise şu şekilde;

    Atiba: Fenerbahçe ve Galatasaray bir adım önde!

    "EN BÜYÜK DERBİ G.SARAY - F.BAHÇE"

    "G.Saray - F.Bahçe derbisi biraz farkla en önemli derbi. Ancak Fenerbahçe - Beşiktaş çekişmesi de son yıllarda oldukça alevlendi."

    Atiba: Fenerbahçe ve Galatasaray bir adım önde!

    "Beşiktaş'a yeni geldiğim dönemlerde bana Fenerbahçe'yi yenmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmışlardı. Derbilerdeki atmosfer inanılmaz oluyor. Her iki stadyumda da muhteşem bir hava oluyor derbi günleri."

    Atiba: Fenerbahçe ve Galatasaray bir adım önde!

    "Fenerbahçe'yi deplasmanda 14 senedir yenemiyoruz. Çok uzun zaman oldu. Kötü bir maç oynayarak kazansak bile taraftarlarımız çok mutlu olacak."

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