Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

SEAD KOLASINAC

Özellikle son birkaç aydır 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bukayo Saka'yı tercih eden Arteta, Kolasinac'a çok fazla forma forma şansı vermdi. Kolasinac, bu sezon Arsenal'de geçirdiği süre boyunca çok fazla sakatlıklarla mücadele etmek durumunda kaldı. Şu anda da omuz sakatlığı bulunan Alman oyuncu birçok maçı kaçıracak... Bu sebeplerden Bosnalı oyuncu takımdan gönderilecekler listesinde.