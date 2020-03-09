Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
İngiltere'de Express Sport adlı bir web sitesi Arsenal'in öncelikli olarak elden çıkarması gereken 5 isim başlıklı bir liste hazırladı. Listede tanıdık isimlere de yer veren kuruluşun bu listesi bazı Türk taraftarları da heyecanlandırdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
SEAD KOLASINAC
Özellikle son birkaç aydır 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bukayo Saka'yı tercih eden Arteta, Kolasinac'a çok fazla forma forma şansı vermdi. Kolasinac, bu sezon Arsenal'de geçirdiği süre boyunca çok fazla sakatlıklarla mücadele etmek durumunda kaldı. Şu anda da omuz sakatlığı bulunan Alman oyuncu birçok maçı kaçıracak... Bu sebeplerden Bosnalı oyuncu takımdan gönderilecekler listesinde.
SHKODRAN MUSTAFI
Çıktığı bazı mücadelelerde hocasını etkilemeyi başan Mustafi'nin inişli çıkışlı performansı Arteta'yı düşündürüyor. David Luiz ve Sokratis Papastathopuolos forma rekabeti içerisinde olan Alman futbolcu, yazın Arsenal yönetimini harekete geçirebilir...
3 oyuncu içersinde kulübe en çok katkı sağlayacak isim olan Mustafi satılabilecek oyuncular arasında...