Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

İngiltere'de Express Sport adlı bir web sitesi Arsenal'in öncelikli olarak elden çıkarması gereken 5 isim başlıklı bir liste hazırladı. Listede tanıdık isimlere de yer veren kuruluşun bu listesi bazı Türk taraftarları da heyecanlandırdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

9 Mart 2020 Pazartesi 16:22 Güncelleme: 09.03.2020 16:37
Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Express Sport adlı web sitesinin hazırladığı listeye göre Londra ekibinde Unai Emery'nin ardından göreve getirilen Mikel Arteta'nın yaz transfer döneminde öncelikli olarak elden çıkarması gereken 5 ismi listeledi. İşte o liste...

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Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

SEAD KOLASINAC
Özellikle son birkaç aydır 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bukayo Saka'yı tercih eden Arteta, Kolasinac'a çok fazla forma forma şansı vermdi. Kolasinac, bu sezon Arsenal'de geçirdiği süre boyunca çok fazla sakatlıklarla mücadele etmek durumunda kaldı. Şu anda da omuz sakatlığı bulunan Alman oyuncu birçok maçı kaçıracak... Bu sebeplerden Bosnalı oyuncu takımdan gönderilecekler listesinde.

Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

MOHAMED ELNENY
Elneny, bu sezon Türkiye'nin dev kulüplerinden Beşiktaş'a kiralandı... Orada bulunduğu süre boyuncu düzenli olarak forma giyen Elneny, iyi bir başlangıç yaptı ve oyuncu, kalıcı olarak imza atmaya istekli olduğunu bildirdi.

Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Arteta yönetiminde Elneny için yer yok... Arsenal ile olan sözleşmesine bir kaç yıl kalan Mısırlı oyuncunun satılarak kulübe kayda değer bir getirmesi bekleniyor.

Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

SHKODRAN MUSTAFI
Çıktığı bazı mücadelelerde hocasını etkilemeyi başan Mustafi'nin inişli çıkışlı performansı Arteta'yı düşündürüyor. David Luiz ve Sokratis Papastathopuolos forma rekabeti içerisinde olan Alman futbolcu, yazın Arsenal yönetimini harekete geçirebilir...

3 oyuncu içersinde kulübe en çok katkı sağlayacak isim olan Mustafi satılabilecek oyuncular arasında...

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