Adem Ljajic'ten çok özel hazırlık! Derbide patlama...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yıldızı Adem Ljajic'in, sezonun son haftalarında oynanacak o maç için özel olarak hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar....
5 Temmuz 2020 Pazar 10:08
Güncelleme: 05.07.2020 10:25
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Sağ ayak bileğindeki sakatlığı yüzünden geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayan Adem Ljajic, kendisini 19 Temmuz'da Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynayacakları derbiye hazırlıyor.
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Bir süredir takımdan ayrı olan ancak bireysel antrenmanlarını aksatmayan siyah-beyazlı oyuncu, derbi maçı kaçırmamak için kendisine verilen çalışma programını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Hes Kablo Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak olan Adem Ljajic önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacak.
Milliyet'in haberine göre yetenekli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak veya teknik heyetin tercihine göre hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda görev yapacak.
Yukatel Denizlispor deplasmanında oynadığı futbolla Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan tam not alan deneyimli oyuncu, sakatlığını tam olarak atlattıktan sonra ekstra çalışmalarla fizik kondisyon açısından açıklarını kapatmaya da çalışacak.