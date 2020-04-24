Abdullah Avcı resmen açıkladı! 'Teklif aldım' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galeri Abdullah Avcı resmen açıkladı! "Teklif aldım"

Abdullah Avcı resmen açıkladı! "Teklif aldım"

İkinci devrenin hemen başında Beşiktaş ile yolları ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği kısa maceraya ve yaşananlara değindi. Öte yandan Avcı, aldığı teklifleri de açıkladı.

24 Nisan 2020 Cuma 23:02
Abdullah Avcı resmen açıkladı! Teklif aldım

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran usta teknik direktör Abdullah Avcı, NTV yayınında flaş itiraflarda bulundu.

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Abdullah Avcı resmen açıkladı! Teklif aldım

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

"Başarı veya başarısızlık neye göre? Beşiktaş, benim hep gelmek istediğim bir seviyeydi."

Abdullah Avcı resmen açıkladı! Teklif aldım

"Geçmişle mi karşılaştıracağız yoksa Şenol hoca zamanında iki yıl üst üste Şampiyon olmuş takımla mı? Benim buna da cevabım vardır elbet."

Abdullah Avcı resmen açıkladı! Teklif aldım

"Çalıştırdığım takımlar hep zirveye oynamıştır ama bunun içinden çıkardığımız dersler de var. Devre bitti 30 puan, Galatasaray 27 puan."

Abdullah Avcı resmen açıkladı! Teklif aldım

"VİCDANEN RAHATIM"

"Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vicdanen rahatım. Mesleki anlamda cebime koyduğum şeyler de var."

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