Abdullah Avcı resmen açıkladı! "Teklif aldım"

İkinci devrenin hemen başında Beşiktaş ile yolları ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği kısa maceraya ve yaşananlara değindi. Öte yandan Avcı, aldığı teklifleri de açıkladı.
24 Nisan 2020 Cuma 23:02
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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran usta teknik direktör Abdullah Avcı, NTV yayınında flaş itiraflarda bulundu.
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İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI
"Başarı veya başarısızlık neye göre? Beşiktaş, benim hep gelmek istediğim bir seviyeydi."
"Geçmişle mi karşılaştıracağız yoksa Şenol hoca zamanında iki yıl üst üste Şampiyon olmuş takımla mı? Benim buna da cevabım vardır elbet."
"Çalıştırdığım takımlar hep zirveye oynamıştır ama bunun içinden çıkardığımız dersler de var. Devre bitti 30 puan, Galatasaray 27 puan."
"VİCDANEN RAHATIM"
"Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vicdanen rahatım. Mesleki anlamda cebime koyduğum şeyler de var."