Galeri Basketbol Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan Team LeBron! | LeBron James 170-150 Kevin Durant

Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan Team LeBron! | LeBron James 170-150 Kevin Durant

Dünya'nın 1 numaralı Basketbol Ligi NBA'de All-Star heyecanı bu yıl da sürdü. 70'incisi düzenlenen dev organizasyonda bu yıl iki efsane isim olan LeBron James ve Kevin Durant'ın takımları karşı karşıya geldi. LeBron James'in takımı, Kevin Durant'ın takımını 170-150 yenmeyi başarırken birçok eğlenceli yarışmada gerçekleştirildi. Üçlük yarışmasının kazananı Stephen Curry olurken, smaç yarışmasını Anfernee Simons, yetenek yarışmasını ise Domantas Sabonis oldu. İşte geceden öne çıkanlar... | Son dakika spor haberleri