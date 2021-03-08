Galeri Basketbol Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan Team LeBron! | LeBron James 170-150 Kevin Durant

Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan Team LeBron! | LeBron James 170-150 Kevin Durant

Dünya'nın 1 numaralı Basketbol Ligi NBA'de All-Star heyecanı bu yıl da sürdü. 70'incisi düzenlenen dev organizasyonda bu yıl iki efsane isim olan LeBron James ve Kevin Durant'ın takımları karşı karşıya geldi. LeBron James'in takımı, Kevin Durant'ın takımını 170-150 yenmeyi başarırken birçok eğlenceli yarışmada gerçekleştirildi. Üçlük yarışmasının kazananı Stephen Curry olurken, smaç yarışmasını Anfernee Simons, yetenek yarışmasını ise Domantas Sabonis oldu. İşte geceden öne çıkanlar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan Team LeBron! | LeBron James 170-150 Kevin Durant

Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan Team LeBron!

70. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı ABD'nin Atlanta kentinde oynandı.

Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan Team LeBron!

All-Star etkinliği bu yıl yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle yalnızca tek bir gün içerisinde sınırlı şekilde gerçekleştirildi.

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Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan Team LeBron!

Basketbol severlerin merakla beklediği dev maçta, Doğu Konferansı takımında Kevin Durant, Batı Konferansı takımında ise LeBron James kaptan olarak çıktı.

Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan Team LeBron!

Maç boyunca önemli bir üstünlük sağlayan LeBron'un takımı mücadeleyi 170-150 kazandı.

Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan Team LeBron!

LeBron ve arkadaşları ilk çeyreği 40-39, ikinci çeyreği 100-80, üçüncü çeyreği ise 146-125 önde kapattı.

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