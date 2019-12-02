Luka Doncic'ten alkışlanacak hareket!

Euroleague'de Real Madrid formasıyla çıkış yakalayan Sloven basketbolcu Luka Doncic, şimdilerde ise NBA'yi sallıyor! Dallas formasıyla sezona inanılmaz bir başlangıç yapan genç yıldız, saha dışında da gönülleri kazanmayı başardı...
2 Aralık 2019 Pazartesi 16:50
Güncelleme: 02.12.2019 16:50
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NBA'de bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Luka Doncic, harikalar yaratmaya devam ediyor.
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Doncic, saha içinde ortaya koyduğu oyunun dışında şimdi de saha dışı yaptığı yardımla konuşuluyor...
20 yaşındaki yıldız, her hafta NBA tarihine adını yazdırırken yaptığı son hareketle büyük alkış aldı.
Doncic, kendisi gibi Slovenyalı olan 22 aylık bebeğin tüm sağlık masraflarını üstlendi.
Çok nadir görülen ve spinal kas atrofisi isimli bir genetik rahatsızlığa yakalanan 22 aylık KrisZudich'in yardımına LukaDoncic koştu.