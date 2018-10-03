Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efesin! - Galeri - Fotomaç
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Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 yenen Anadolu Efes kazandı.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 23:34:55
Güncelleme: 23:36:28
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in kozlarını paylaştığı 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 65-62'lik skorla Anadolu Efes kazandı.
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Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes, 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında 65-62 önde tamamlayarak kupanın sahibi oldu.
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!