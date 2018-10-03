Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efesin! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!

    Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

    3 Ekim 2018 Çarşamba, 23:34:55 Güncelleme: 23:36:28
    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
    • 1
    • 22
    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efesin!

    Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in kozlarını paylaştığı 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 65-62'lik skorla Anadolu Efes kazandı.

    .

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
    • 2
    • 22
    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efesin!

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes, 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geldi.

    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
    • 3
    • 22
    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efesin!

    Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında 65-62 önde tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
    • 4
    • 22
    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efesin!

    MAÇTAN KARELER...

    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
    • 5
    • 22
    Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efesin!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN