Barcelona'dan tarihi karar! Arda Turan...

Barcelona'dan tarihi bir karar geliyor... La Liga'yı şampiyon olarak tamamlamasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden, İspanya Kral Kupası'ın Valencia'ya kaptıran Barcelona, yeni sezonda kadrosunda büyük değişikliğe gitmeyi planlıyor.
26 Mayıs 2019 Pazar 14:20
Güncelleme: 26.05.2019 14:22
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Bu sezon tarihinin 26. La Liga şampiyonluğunu kazanan Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a 4-0 yenilerek elenmişti.
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Üst üste beşinci kez İspanya Kral Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkan Katalan ekibi Valencia karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elenen ardından da Kral Kupası'nı Valencia'ya kaptıran Barcelona'da yeni sezon öncesi tam 11 isimle ilgili radikal kararlar alındı.
İspanyol SPORT gazetesinde yer alan habere göre; Katalan ekibi şu isimlerle yollarını ayırıyor: