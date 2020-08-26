Barcelona taraftarlarından Lionel Messi tepkisi!

Barcelona altyapısından yetişen ve yaklaşık 15 yıldır Katalan ekibinde mücadele eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, takım ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Barça taraftarları, Lionel Messi'nin ayrılık kararının ardından Nou Camp'ın etrafında toplandı ve başkan Josep Maria Bartomeu'yu istifaya çağırdı. İşte o görüntüler...
26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:07
Güncelleme: 26.08.2020 00:07
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Barcelona'da Messi depremi yaşanıyor. Bayern Münih maçı sonrasında yönetimi eleştiren ve daha öncesinde de yönetimin değişmesi gerektiğini savunan Arjantinli yıldız, bugün yöneticilere takımdan ayrılma kararı aldığını iletmişti.
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Bu gelişme üzerine kulüp binası önüne gelen Barcelonalı taraftarlar da Başkan Bartomeu'nun istifasını isteyerek protesto gösterilerine başladı.
Yaşanan gelişmelerin ardından İspanyol basını, Bartomeu'nun istifa kararı aldığını iddia etti.
Barcelona taraftarı, Bartomeu'nun istifa etmesi halinde Messi'nin takımda kalmaya karar vereceğini düşünüyor.