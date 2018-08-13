13 Ağustos 2018 Pazartesi, 17:00:03
Güncelleme: 17:03:23
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Barcelona Pogba defterini kapatmadı!
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Barcelona Başkanı Bartomeu'ya, Sevilla ile oynadıkları İspanya Süper Kupası mücadelesi sonrasında Paul Pogba ile alakalı sorular soruldu.
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Barcelona Pogba defterini kapatmadı!
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Barcelona Başkanı, Fransız süper yıldız ile görüştükleri iddialarını reddederken; 31 Ağustos'a kadar sürecek transfer döneminin sonuna kadar her türlü gelişmeye açık olduklarına değindi.
Barcelona Pogba defterini kapatmadı!
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Pazar günü Sevilla'ya karşı 2-1'lik galibiyetin ardından Pogba hakkında soru sorulan Bartomeu, "Herhangi bir isim hakkında konuşmayacağım, tüm kulüplere saygı duyuyoruz ve transfer döneminin bitmesine 20 gün kaldı. Kadromuzdan hangi oyuncuların gideceğini veya hangi oyuncuların geleceğini göreceğiz. Abidal'e, Planes'e veya Sagura'ya oyuncular hakkında soru sormanız daha iyi olur." dedi.
Barcelona Pogba defterini kapatmadı!
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Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan Pogba'nın, her ne kadar bu hafta sonu oynanan Leicester maçına kaptanlık pazubandı ile çıkmış olsa da, Manchester United'da bir gelecek göremediği iddia ediliyor.
Barcelona Pogba defterini kapatmadı!
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Jose Mourinho ile ilişkileri bir türlü düzelmeyen ve iki tarafında geri adım atmadığı gerginlik sebebiyle; Fransız yıldız transfer dönemi sonlanana kadar, Barcelona veya herhangi başka bir takıma transfer olmak isteyebilir.