Barcelona Pogba defterini kapatmadı!

Pazar günü Sevilla'ya karşı 2-1'lik galibiyetin ardından Pogba hakkında soru sorulan Bartomeu, "Herhangi bir isim hakkında konuşmayacağım, tüm kulüplere saygı duyuyoruz ve transfer döneminin bitmesine 20 gün kaldı. Kadromuzdan hangi oyuncuların gideceğini veya hangi oyuncuların geleceğini göreceğiz. Abidal'e, Planes'e veya Sagura'ya oyuncular hakkında soru sormanız daha iyi olur." dedi.