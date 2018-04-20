Ünlü futbolculardan tarihi itiraflar

EN KÖTÜ OYNADIĞIN MAÇ



Wigan'a karşı oynadığımız bir maçtı, o maçı asla unutmayacağım. O maçta sahaya çıkan hiçbir arkadaşım iyi oynayamamıştı ama maçı kazandık. Galibiyete rağmen taraftarlar bizi yuhaladı. Bana Eboue çık dışarı diye bağırıyorlardı. O benim hayatım boyunca geçirdiğim en kötü günlerden biriydi. Taraftarların bana karşı bağırıyor olması gerçekten çok kötüydü ama hayatta her zaman sakin davranmalıyız. Bizim işimiz kolay değil her zaman herşeye hazır olmalıyız. O maçı 1-0 kazanmıştık ama o kadar kötü oynamıştım ki bir daha Arsenal ile sahaya çıkmak bile istememiştim. Ertesi gün Wenger'i aradım ve ben kendimi iyi hissetmiyorum antremana gelmeyeceğimi söyledim. O da bana biliyorum senin için zor bir maçtı ama lütfen antremana gel dedi. Bende hayır dedim, evimde oturdum uzandım ve kendimi rahatlatmaya çalıştım ertesi gün antremana gayet iyi bir şekilde gittim..