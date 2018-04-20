Ünlü futbolculardan tarihi itiraflar
UNUTAMADIĞIN GOL
Asla unutamayacağım gol 2005 yılında Safonktor diye bir takıma karşıydı. Topu orta sahada aldım direk kaleye vurdum ve gol oldu. O maçı sanırım 4-3 kazanmıştık. Arsenal de oynadığım ilk maçımdı ve o karşılaşmada gol attım. Bir kupa maçıydı ve o gol sayesinde Avrupa Kupalarına gitmeye hak kazanmıştık..
UNUTAMADIĞIN MAÇ
2 tane unutamadığım maç var. Bir tanesi 2006 yılında Arsenal - Real Madrid maçıydı, benim için çok zorlu bir maçtı ve karşımda Robinho oynuyordu. Arkadaşlarım bile bana Robinho muhteşem bir oyuncu senin için zorlu bir maç olacak diye dalga geçiyorlardı. Bende problem yok ne olacağını Tanrı bilir dedim. Maçı kazandık ve maçtan sonra da Robinho bana geldi ve bravo dedi. Dediğim gibi neler olabileceğini yalnızca Tanrı bilir. O gün ben iyi oynadım ve çok mutlu olmuştum. O maç Barnebau'da oynadığım ilk maçtı..
Zidane ve Ronaldoya karşı oynamıştık o maçı kazandık ve finale yükselip Barcelona ile karşılaştık. 2006 yılında Arsenal olarak muhteşem bir savunmaya sahiptik. Real Madrid maçını kazandığımızda deli gibi ağlamıştım. Eşim beni seni hiç böyle ağlarken görmemiştim demişti ama finalde Barcelona'ya kaybettik. Futbol böyle birşey, neler olacağını hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Benim için kaybetsek bile o gün harika bir gündü..
EN ÇOK SEVİNDİĞİN MAÇ
Çok maçta çok sevindim ama Bolton'a karşı oynadığımız bir maç vardı. O maçta iki gol atmıştım sanırım. 2. golden sonra kurbağa dansı denilen kendi özel dansımı yapmıştı. İlk golden sonra da maymun dansı yapmıştım. Herkes çok gülmüştü çünkü böyle birşey daha önce hiç görmemişlerdi. Çok zor bir danstır ama arkadaşlarım golün ardından gelip benimle beraber o dansı denemeye çalışmışlardı..
EN KÖTÜ OYNADIĞIN MAÇ
Wigan'a karşı oynadığımız bir maçtı, o maçı asla unutmayacağım. O maçta sahaya çıkan hiçbir arkadaşım iyi oynayamamıştı ama maçı kazandık. Galibiyete rağmen taraftarlar bizi yuhaladı. Bana Eboue çık dışarı diye bağırıyorlardı. O benim hayatım boyunca geçirdiğim en kötü günlerden biriydi. Taraftarların bana karşı bağırıyor olması gerçekten çok kötüydü ama hayatta her zaman sakin davranmalıyız. Bizim işimiz kolay değil her zaman herşeye hazır olmalıyız. O maçı 1-0 kazanmıştık ama o kadar kötü oynamıştım ki bir daha Arsenal ile sahaya çıkmak bile istememiştim. Ertesi gün Wenger'i aradım ve ben kendimi iyi hissetmiyorum antremana gelmeyeceğimi söyledim. O da bana biliyorum senin için zor bir maçtı ama lütfen antremana gel dedi. Bende hayır dedim, evimde oturdum uzandım ve kendimi rahatlatmaya çalıştım ertesi gün antremana gayet iyi bir şekilde gittim..
EN BEĞENDİĞİN STAT
Dürüst olmak gerekirse bir çok önemli ve büyük stadyumlarda oynadım ama atmosfer olarak gördüğüm en muhteşem statları Türkiye'de gördüm. Hayatımda böyle birşey hiç görmemiştim. Galatasaray'a ilk geldiğimde beni havaalanında karşılaşmışlardı. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığım için çok korkmuştum ama daha sonradan Türkiye'deki taraftarların böyle tutkulu olduğunu anlayınca kendi kendime aman Tanrım dedim. Statta da taraftarlarımız bizi müthiş destekliyor harika bir atmosfer oluyor..
EN İYİ GOLCÜ
Gördüğüm en iyi golcü benim. Şaka yapıyorum tabiki. Dünyada birçok muhteşem golcü var. Hepsi bireysel olarak harika işler yapıyorlar. Şu anda herkes Messi'den bahsediyorlar, onun dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söylüyorlar. Tabiki öyle ama benim için dünyadaki tüm golcüler en iyisidir. Gol atmak kolay iş değil ve bunu başaran herkes övgüyü hak ediyor..
BEĞENDİĞİN EN İYİ OYUNCU
Cafu ve Thuram onları gerçekten çok seviyorum. Afrikada'yken devamlı onları izliyordum. Bir gün Arsenal'deyken Milana karşı oynuyorduk. Cafu'ya gittim dedim ki, seni çok beğeniyorum bir gün senin gibi olmak istiyorum. O da bana Tanrıya inanırmısın dedi. Bende tabiki dedim. O da tamam o zaman dedi. Maçtan sonra tekrar yanına gittim dedim ki şapkanı, tişörtünü, şortunu, ayakkabılarını, çorabını hepsini istiyorum. O da tamam deyip bana verdi. Thuram'ı da bir kere gördüm o da muhteşem bir oyuncuydu bende onlar gibi olmak istiyorum..
BEĞENDİĞİN EN İYİ KALECİ
Cevaplaması çok zor bir soru, eğer Muslera demezsem, Muslera yarın beni öldürür ama benim birçok kaleci arkadaşım var. Kimin ismini söylemezsem, muhtemelen beni öldürür. Bence kalecilik çok zor bir iş bu yüzden kim olduğunuz önemli değil, tüm kaleciler çok iyidir çünkü çok zorlu bir işleri var..
EN ÇALIŞKAN OYUNCU
Tabiki benim. Her zaman çok çalışırım çünkü bizim işimiz hiçte kolay değil. Vücudumuz makina gibi bu yüzden ona her zaman dikkatli davranmalıyız. Antreman öncesi ve antreman sonrasında da kendimize dikkat etmeliyiz. Mesela takım arkadaşım Dany her zaman çok iyi çalışır. Onunla beraber antremanlara en önce biz geliriz en son da biz çıkarız..
EN TEMBEL OYUNCU
Birçok tembel oyuncu gördüm ama isimlerini söylemek istemiyorum. Geçen sene buraya geldiğimde Aydın'ı çalışırken fazla göremiyordum ama bu sene ne olduysa kendine çok dikkat etmeye başladı. Bende ona bravo Aydın dedim. Geçen sene ise onu spor salonuna çağırırdık hadi gel Aydın derdik. O da bize yok yok lütfen derdi. Bizde tamam o zaman git derdik, bu sene spor salonunada geliyor, kendine de iyi bakıyor. Bu sayede de sahada bize yardımcı olabiliyor..
EN AZ KONUŞAN OYUNCU
Takımımızda en az konuşan oyuncu Furkan. Bazen ağızını açıp Furkan konuş konuş konuş diyesim geliyor. Çünkü geliyor günaydın merhaba falan diyor herkese sonrada bir yere geçip telefonuyla uğraşıyor. Antreman başladığında gidiyor çalışıyor. Antreman bittiğinde duşa giriyor sonra da doğruca evine gidiyor. Onun yanına gidip Furkan lütfen biraz konuş diyorum ama o çok utangaç biri..
EN DOĞRUCU OYUNCU
Selçuk. Dany de öyle. Kötü birşey yaptığımda yaşımı önemsemeksizin bana gelip doğruca söyleyebiliyor. Bana diyorki Manu bu doğru değil doğru yapmıyorsun. Bence böyle davranması çok iyi birşey. Umut Bulut da öyle. Ayrıca Umut en az konuşan oyuncular arasında da sayılabilir. O da konuşmayı pek sevmez, her zaman sessizdir..
EN YUMUŞAK OYUNCU
Sneijder. O her zaman çok sakin. Antremanlardan sonra duşunu alır ve hemen eve gider. Sahada da hiç kimseye çok sert müdahalelerde bulunmaz ama ben ona antremanlarda bazen çok sert dalıyorum. O da bana Manu niye her zaman ben diyor. Bende ona ben sana vuruyorsam sende bana vur futbol böyle birşey diyorum. Bu tabii onu sevmediğim anlamına gelmiyor bazen böyle davranmalısınız..
En Şık Giyinen Futbolcu?
Futbolcular çok giyinmeyi bilmiyoruz biz ya. Okan Buruk ağabey iyi giyinir. Son dönemler takım elbiseleri falan güzel giyiniyor. O dönemde ben İtalya'da oynarken Cannavaro güzel giyinirdi. Francesco Coco güzel giyinirdi. Dolce&Gabbana'nın mankenliğini de yapıyordu. O olabilir..
En İyi Teknik Adam?
Şimdi bütün teknik adamların bizim üzerimizde emeği vardır. Fatih Terim hoca mesela benim profesyonel hayata girdikten sonra bugünlere gelmemdeki en büyük pay sahibi adamdır. Onun dışında Şenol Hoca ile çalıştım. Mustafa Denizli hoca ile çalıştım, Mancini ile çalıştım, hepsi çok değerlilerdi ama genç milli takımda Turan Mestçi. Özelliklerini çok sevdiğim ve çocukken bana anlattıklarının, profesyonel hayatımda hep karşıma çıktığı bir teknik adamdı. O yüzden Genç Milli Takım'daki hocam Turan Mestçi..
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